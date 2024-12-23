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Халимонов Мирон Саввов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Халимонов Мирон Саввов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
426-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
30.06.1914
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
30.06.1914
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1352
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Фомичев Дмитрий Федотов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Сапожникова Евфросинья Трофимова, крестьянка (д. Александровка, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Мирон Саввов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Чижов Андрей Алексеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Саломатин Иван Стефанов, крестьянин (д. Александровка, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Саломатин Михаил Андреев, крестьянин (д. Александровка, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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