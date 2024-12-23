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Максимов Егор Кириллов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Максимов Егор Кириллов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
424-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
05.02.1914
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
05.02.1914
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1352
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Кирилкин Нестер Прокопиев, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Иванова Пелагия Иосифова, крестьянка (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Максимов Егор Кириллов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Максимова Андрей Афанасьев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Ивушкин Петр Тимофеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Киреев Михаил Харитонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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