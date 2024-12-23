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Волкова Марфа Зиновьева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Волкова Марфа Зиновьева
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
423-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
05.02.1914
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
05.02.1914
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1352
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Ивушкин Савелий Потапов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Волкова Марфа Зиновьева, крестьянка (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Ивушкин Петр Тимофеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Седов Макар Лаврентиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Волков Феофилакт Илларионов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Севалкин Александр Евфимиев, крестьянин (д. Муратовка, Никольская вол., Перемышльский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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