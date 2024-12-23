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Кутаков (или Кушаков) Федор Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кутаков (или Кушаков) Федор Михайлов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
422-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.02.1914
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
03.02.1914
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1352
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Изотов Козма Федоров, крестьянин (д. Аргуново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Богачева Евфросинья Давыдова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Никита Ворфоломеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Кутаков (или Кушаков) Федор Михайлов, крестьянин (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бургасов Стефан Ермолаев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бургасова Григорий Данилов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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