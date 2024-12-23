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Егоров Исидор Михаилов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Егоров Исидор Михаилов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
421-б
Роль персоны
Жених
Дата события
27.01.1914
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.01.1914
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1352
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Егоров Исидор Михаилов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Серегина Надежда Космина, крестьянка (д. Новосельск, Никольская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Котков Григорий Тимофеев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Якушин Аким Сергеев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Серегин Александр Михайлов, крестьянин (д. Новосельск, Никольская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Якушин Петр Акимов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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