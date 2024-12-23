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Бобков Макар Ксенофонтов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бобков Макар Ксенофонтов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
418-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
11.11.1913
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.11.1913
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1347
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Климов Феодор Никитин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Полякова Татиана Матвеева, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Ивушкин Сергий Сергеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Климов Стефан Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бобков Макар Ксенофонтов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Ивушкин Евфим Космин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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