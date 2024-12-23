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Бургасов Иван Степанов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бургасов Иван Степанов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
417-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.11.1913
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.11.1913
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1347
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Бургасов Григорий Даниилов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Колчугина Мария Дмитриева, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бургасов Иван Степанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Зудин Григорий Тихонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воробьев Захар Гавриилов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Зуихин Афанасий Иванов, крестьянин (с. Русаново, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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