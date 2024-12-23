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Гавриков Григорьев Тимофеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гавриков Григорьев Тимофеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
414-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.10.1913
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
28.10.1913
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1347
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Гавриков (Абрамов) Тимофей Федотов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Грыбова Татиана Фомина, крестьянка (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Гавриков Самуил Семенов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Косов Антон Федотов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Гавриков Григорьев Тимофеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Никишин Иван Григорьев, крестьянин (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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