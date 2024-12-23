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Дремин Алексей Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дремин Алексей Николаев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
413-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.10.1913
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
28.10.1913
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1347
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Седов Дмитрий Терентиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Дремина Анна Николаева, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тютин Алексей Леонов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Чухнаков Игнат Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воробьев Иван Симонов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Дремин Алексей Николаев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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