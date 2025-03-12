Воробьев Иван Симонов
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Воробьев Иван Симонов
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 412-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 28.10.1913
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 28.10.1913
- Священнослужители
- Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1347
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Митрев (Немов) Алексей Васильев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Щепочкина Марфа Митрофанова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Дорохов Михаил Матвеев, солдат (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Максимов Тихон Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воробьев Иван Симонов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Немов (Митрев) Стефан Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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