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Терентиев Борис Романов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Терентиев Борис Романов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
411-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.09.1913
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
27.09.1913
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1347
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Прасолов Михаил Владимиров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Терентиева Наталия Михайлова, крестьянка (с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Абрамов Павел Трофимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Дремин Стефан Егоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Коновалов Антон Мефодиев, крестьянин (с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель невесты - Терентиев Борис Романов, крестьянин (с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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