Абрамов Павел Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Павел Трофимов

Абрамов Павел Трофимов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Абрамов Павел Трофимов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
411-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.09.1913
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.09.1913
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1347
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Прасолов Михаил Владимиров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Терентиева Наталия Михайлова, крестьянка (с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Абрамов Павел Трофимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Дремин Стефан Егоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Коновалов Антон Мефодиев, крестьянин (с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель невесты - Терентиев Борис Романов, крестьянин (с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.