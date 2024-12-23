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Тютин Федор Леонов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Тютин Федор Леонов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
410-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
18.09.1913
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
18.09.1913
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1347
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Тютин Василий Леонов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Москалева Екатерина Васильева, мещанская дочь г.Козельска
Свидетель жениха - Котков Афанасий Федоров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тютин Алексей Леонов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Волков Павел Петров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Тютин Федор Леонов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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