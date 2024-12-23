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Немов Георгий Степанов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Немов Георгий Степанов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
408-б
Роль персоны
Жених
Дата события
13.02.1913
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
13.02.1913
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик Георгий Низяев
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1347
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Немов Георгий Степанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Душечкина Агапия Константинова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Прасолов Владимир Трофимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Прасолов Иван Ефимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Жуков Федор Захаров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Самохин Димитрий Поликарпов, крестьянин (д. Суворовой, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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