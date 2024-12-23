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Кирюшкин Тарас Яковлев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кирюшкин Тарас Яковлев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
402-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.10.1912
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
28.10.1912
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1344
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Кирюшкин Федор Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Герасимова Евдокия Илларионова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Воробьев Василий Андреев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Косов Михаил Филиппов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кирюшкин Тарас Яковлев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Косов Иван Филиппов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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