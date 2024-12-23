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Дремин Сильвестр Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дремин Сильвестр Николаев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
398-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.10.1912
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
28.10.1912
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1344
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Дремин Михей Титов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Семенина Мария Семенова, крестьянка (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Дремин Гордей Сергеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Рябов Егор Дементиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бычков Андрей Севостьянов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Дремин Сильвестр Николаев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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