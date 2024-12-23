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Семенина Мария Семенова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Семенина Мария Семенова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
398-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
28.10.1912
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
28.10.1912
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1344
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Дремин Михей Титов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Семенина Мария Семенова, крестьянка (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Дремин Гордей Сергеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Рябов Егор Дементиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бычков Андрей Севостьянов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Дремин Сильвестр Николаев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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