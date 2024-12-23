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Платонов Иван Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Платонов Иван Михайлов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
396-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
11.05.1912
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.05.1912
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1344
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Капустников Иаков Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Кузнецова Евдокия Феодорова, крестьянка (с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Ермаков Павел Михайлов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Максим Саввов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кузнецов Антон Федоров, крестьянин (с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель невесты - Платонов Иван Михайлов, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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