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Кузнецова Евдокия Феодорова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кузнецова Евдокия Феодорова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
396-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
11.05.1912
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
11.05.1912
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1344
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Капустников Иаков Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Кузнецова Евдокия Феодорова, крестьянка (с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Ермаков Павел Михайлов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Халимонов Максим Саввов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кузнецов Антон Федоров, крестьянин (с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель невесты - Платонов Иван Михайлов, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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