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Волков Феофилакт Иларионов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Волков Феофилакт Иларионов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
395-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.05.1912
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.05.1912
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1344
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Волков Афанасий Зиновьев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Хромова Мавра Павлова, крестьянка (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Аклютин Емелиан Феофанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Волков Феофилакт Иларионов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Никита Павлов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Севалкин Евфим Фаддеев, крестьянин (д. Муратовка, Никольская вол., Перемышльский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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