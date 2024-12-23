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Хромова Мавра Павлова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Хромова Мавра Павлова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
395-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
11.05.1912
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.05.1912
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1344
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Волков Афанасий Зиновьев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Хромова Мавра Павлова, крестьянка (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Аклютин Емелиан Феофанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Волков Феофилакт Иларионов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Никита Павлов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Севалкин Евфим Фаддеев, крестьянин (д. Муратовка, Никольская вол., Перемышльский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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