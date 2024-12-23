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Воронкин Харитон Феофилактов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Воронкин Харитон Феофилактов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
394-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
10.05.1912
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.05.1912
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1344
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Калиничев Андрей Михайлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Семенова Мария Федосеева, крестьянка (д. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Воронкин Харитон Феофилактов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Калиничев Андрей Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кострюков Алексей Павлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Халимонов Мирон Саввов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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