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Тришин Даниил Афиногенов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Тришин Даниил Афиногенов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
392-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
20.04.1912
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
20.04.1912
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1344
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Панфилов Андрей Яковлев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Козлова Варвара Стефанова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Котков Григорий Тимофеев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тришин Даниил Афиногенов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Ивушкин Евтихий Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Якушин Даниил Иоакимов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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