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Антошин Иван Прохоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Антошин Иван Прохоров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
391-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
20.04.1912
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
20.04.1912
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1344
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Пронин Тихон Евфимиев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Хлопикова Ольга Алексеева, крестьянка (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Антошин Иван Прохоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Червяков Сильвестр Прокопиев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Халимонов Мирон Саввов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Хлопиков Алексей Алексеев, крестьянин (с. Дугна, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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