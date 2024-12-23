Терентиева Фекла Васильева
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Терентиева Фекла Васильева
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 390-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 06.04.1912
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянка
- Нас. Пункт приписки
- с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 06.04.1912
- Возраст (лет)
- 19
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1344
- Полная запись МК
- Счёт браков: 8
Жених - Прасолов Захар Леонтиев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Терентиева Фекла Васильева, крестьянка (с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Воробьев Сергей Семенов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Лукьянов Феодор Феодоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Клопов Иван Николаев, крестьянин (с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель невесты - Клопов Николай Иванов, крестьянин (с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
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