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Давыдов Иван Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Давыдов Иван Никитин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
389-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
02.04.1912
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
02.04.1912
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1344
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Азаров Василий Иванов, крестьянин (д. Николаевка, Козельский у., Калужская губ. )
Невеста - Кочеткова Анастасия Феодорова, крестьянка (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Азаров Владимир Иванов, крестьянин (д. Юрова, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Азаров Григорий Иванов, крестьянин (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Давыдов Иван Никитин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Юдин Павел Михайлов, крестьянин (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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