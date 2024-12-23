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Денисов Феодор Макаров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Денисов Феодор Макаров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
382-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
13.11.1911
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
13.11.1911
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1339
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Кисилев Григорий Михайлов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Финогенова Ксения Никитина, крестьянка (с. Князь-Михайлово, Тульская губ. )
Свидетель жениха - Прасолов Адриан Андреев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Якушин Митрофан Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Денисов Феодор Макаров, крестьянин (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Епифанов Аким Лаврентиев, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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