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Финогенова Ксения Никитина

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Финогенова Ксения Никитина
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
382-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
13.11.1911
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Князь-Михайлово, Тульская губ.
Дата брака
13.11.1911
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1339
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Кисилев Григорий Михайлов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Финогенова Ксения Никитина, крестьянка (с. Князь-Михайлово, Тульская губ. )
Свидетель жениха - Прасолов Адриан Андреев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Якушин Митрофан Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Денисов Феодор Макаров, крестьянин (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Епифанов Аким Лаврентиев, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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