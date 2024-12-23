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Кисилев Григорий Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кисилев Григорий Михайлов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
382-б
Роль персоны
Жених
Дата события
13.11.1911
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
13.11.1911
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1339
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Кисилев Григорий Михайлов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Финогенова Ксения Никитина, крестьянка (с. Князь-Михайлово, Тульская губ. )
Свидетель жениха - Прасолов Адриан Андреев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Якушин Митрофан Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Денисов Феодор Макаров, крестьянин (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Епифанов Аким Лаврентиев, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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