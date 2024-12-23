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Бобков Абрам Григориев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бобков Абрам Григориев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
381-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.11.1911
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.11.1911
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1339
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Бобков Евфрем Антонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Стешина Мария Нилова, крестьянка (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Абрам Григориев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Александр Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Ивушкин Андрей Космин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Серегин Гордей Киприанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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