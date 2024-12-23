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Серегин Косма Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Серегин Косма Алексеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
378-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.10.1911
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
28.10.1911
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1339
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Козлов Феодор Евфимиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Серегина Устиния Алексеева, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Козлов Стефан Прокопиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Малафеев Николай Ильин, крестьянин (д. Аргуново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Борисов Алексей Прокопиев, крестьянин (д. Беляево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Серегин Косма Алексеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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