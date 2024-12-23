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Прасолов Иван Ефимов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Прасолов Иван Ефимов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
375-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.02.1911
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.02.1911
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1339
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Прасолов Андриан Андреев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Киселева Фекла Михайлова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Прасолов Иван Ефимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Хромов Петр Кондратиев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Антошин Игнат Васильев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Прасолов Иван Ефимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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