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Волкова Евдокия Зиновьева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Волкова Евдокия Зиновьева
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
374-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
09.02.1911
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
09.02.1911
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1339
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Курлапов Афанасий Андреев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Волкова Евдокия Зиновьева, крестьянка (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Маркин Петр Митрофанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Якушин Даниил Акимов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Волков Афанасий Зиновьев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Тютин Феодор Леонов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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