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Окаренков Василий Гигорьев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Окаренков Василий Гигорьев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
373-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
07.02.1911
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
07.02.1911
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1339
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Медведев Александр Александров, мещанин Перемышля
Невеста - Никольская Агриппина Павлова, дочь умершаго священника с.Глубокое
Свидетель жениха - Вислоцкий Андрей Владимиров, сын статского советника
Свидетель жениха - Кузнецов Алексей Никитин, крестьянин (с. Солопенок, Тарусский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Окаренков Василий Гигорьев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Пошехонцев Иван Семенов, сын почетного гражданина (с-цо Денисово, Квязищевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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