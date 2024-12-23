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Пошехонцев Иван Семенов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Пошехонцев Иван Семенов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
373-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
07.02.1911
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
сын почетного гражданина
Нас. Пункт приписки
с-цо Денисово, Квязищевская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
07.02.1911
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1339
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Медведев Александр Александров, мещанин Перемышля
Невеста - Никольская Агриппина Павлова, дочь умершаго священника с.Глубокое
Свидетель жениха - Вислоцкий Андрей Владимиров, сын статского советника
Свидетель жениха - Кузнецов Алексей Никитин, крестьянин (с. Солопенок, Тарусский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Окаренков Василий Гигорьев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Пошехонцев Иван Семенов, сын почетного гражданина (с-цо Денисово, Квязищевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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