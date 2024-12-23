Никольская Агриппина Павлова
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Никольская Агриппина Павлова
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 373-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 07.02.1911
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- дочь умершаго священника с.Глубокое
- Нас. Пункт приписки
- с. Глубокое, Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 07.02.1911
- Возраст (лет)
- 21
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1339
- Полная запись МК
- Счёт браков: 4
Жених - Медведев Александр Александров, мещанин Перемышля
Невеста - Никольская Агриппина Павлова, дочь умершаго священника с.Глубокое
Свидетель жениха - Вислоцкий Андрей Владимиров, сын статского советника
Свидетель жениха - Кузнецов Алексей Никитин, крестьянин (с. Солопенок, Тарусский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Окаренков Василий Гигорьев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Пошехонцев Иван Семенов, сын почетного гражданина (с-цо Денисово, Квязищевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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