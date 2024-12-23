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Бобков Иван Макаров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бобков Иван Макаров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
372-б
Роль персоны
Жених
Дата события
01.01.1911
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
01.01.1911
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1339
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Бобков Иван Макаров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Царькова Мария Миронова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Иван Артемиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Никита Ворфоломеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Баринов Филипп Филатов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воронкин Сергией Филатов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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