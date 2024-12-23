Платошин Косма Елисеев
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Платошин Косма Елисеев
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 369-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 12.11.1910
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 12.11.1910
- Возраст (лет)
- 19
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1337
- Полная запись МК
- Счёт браков: 24
Жених - Платошин Косма Елисеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Чухнакова Васса Прокопиева, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Медведев Иван Феоктистов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Чухнаков Андрей Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Аксютин Матвей Егоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Родионов Максим Алексеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
- Примечание / Дополнительно
- "выд 12.11.80"
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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