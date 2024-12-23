Буров Михаил Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуров Михаил Константинов

Буров Михаил Константинов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Буров Михаил Константинов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
367-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.11.1910
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Беляево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.11.1910
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1337
Полная запись МК
Счёт браков: 22
Жених - Котков Матвей Тимофеев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Мишанина Елисавета Сергеева, крестьянка
Свидетель жениха - Ивушкин Петр Сергеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Трошин Даниил Афиногенов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Буров Михаил Константинов, крестьянин (д. Беляево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Титов Иван Фаддеев, крестьянин (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.