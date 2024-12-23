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Трунова Екатерина Феофилактова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Трунова Екатерина Феофилактова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
355-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
12.09.1910
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
12.09.1910
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1337
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Красноповцев Иван Игнатов, крестьянин (с-цо Денисово, Квязищевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Трунова Екатерина Феофилактова, крестьянка (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Булимов Матвей Иванов, крестьянин (с. Аниковка, Князищевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Соколов Павел Сергеев
Свидетель невесты - Чухнаков Андрей Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Чухнаков Игнат Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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