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Гвоздев Петр Степанов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гвоздев Петр Степанов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
354-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
25.04.1910
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин Песоченского завода
Нас. Пункт приписки
Песочинский завод, Перемышльский у., Калужская губ.
Дата брака
25.04.1910
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1337
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Гуляев Георгий Георгиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Гвоздева Агрипина Васильева, дочь мастерового Песоченского завода
Свидетель жениха - Гуляев Илия Георгиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Немешаев Николай Иванов, псаломщик (с. Ильино, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Гвоздев Петр Степанов, крестьянин Песоченского завода
Свидетель невесты - Медведев Александр Александров, Перемышльский мещ
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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