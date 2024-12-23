Гвоздева Агрипина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГвоздева Агрипина Васильева

Гвоздева Агрипина Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гвоздева Агрипина Васильева
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
354-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
25.04.1910
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
дочь мастерового Песоченского завода
Нас. Пункт приписки
Песочинский завод, Перемышльский у., Калужская губ.
Дата брака
25.04.1910
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1337
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Гуляев Георгий Георгиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Гвоздева Агрипина Васильева, дочь мастерового Песоченского завода
Свидетель жениха - Гуляев Илия Георгиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Немешаев Николай Иванов, псаломщик (с. Ильино, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Гвоздев Петр Степанов, крестьянин Песоченского завода
Свидетель невесты - Медведев Александр Александров, Перемышльский мещ
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.