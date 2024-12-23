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Окаренков Василий

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Окаренков Василий
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
352-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
25.04.1910
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
25.04.1910
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1337
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Рябов Дмитрий Владимиров, крестьянин (д. Елизаветовка, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ. )
Невеста - Сапожникова Анна Уарова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Кузнецов Алексей Никитин, крестьянин (с. Солопенок, Тарусский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Медведев Иван Александров, мещанин Перемышля
Свидетель невесты - Окаренков Василий , крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Степаничев Яков Тихонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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