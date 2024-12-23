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Кузнецов Алексей Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кузнецов Алексей Никитин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
352-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
25.04.1910
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Солопенок, Тарусский у., Калужская губ.
Дата брака
25.04.1910
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1337
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Рябов Дмитрий Владимиров, крестьянин (д. Елизаветовка, Лущихинская вол., Калужский у., Калужская губ. )
Невеста - Сапожникова Анна Уарова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Кузнецов Алексей Никитин, крестьянин (с. Солопенок, Тарусский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Медведев Иван Александров, мещанин Перемышля
Свидетель невесты - Окаренков Василий , крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Степаничев Яков Тихонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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