Косов Иван Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосов Иван Филиппов

Косов Иван Филиппов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Косов Иван Филиппов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
350-б
Роль персоны
Жених
Дата события
17.02.1910
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
17.02.1910
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1337
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Косов Иван Филиппов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Конова Александра Ермолаева, крестьянка (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Дремин Гордей Сергеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Романов Даниил Иванов, крестьянин (д. Новоселок, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Дремин Гордей Сергеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Конов Иван Ермолаев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.