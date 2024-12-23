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Халиманов Стефан Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Халиманов Стефан Андреев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
348-б
Роль персоны
Жених
Дата события
15.02.1910
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
15.02.1910
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1337
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Халиманов Стефан Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Герасимова Татьяна Нестерова, крестьянка (с. Князь-Михайлово, Тульская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Архип Григориев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Воронкин Сергей Филатов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Евдокимов Алексей Игнатов, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Козмин Иван Никоноров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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