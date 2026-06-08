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Пушкарев Павел Иванов

Метрические книги с. Ханино за 1894–1916 годы
ФИО
Пушкарев Павел Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
347-б
Роль персоны
Жених
Дата события
15.01.1910
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
15.01.1910
Возраст (лет)
40
Номер брака по счёту
2
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1337
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Пушкарев Павел Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Мосина Фекла Михайлова, крестьянка (с. Любень, Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Булкин Иван Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Давыдов Евтихий Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Серегин Косма Алексеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Халимонов Мирон Савельев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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