Из справочника
Метрические книги с. Ханино за 1894–1916 годы
Пушкарев Павел Иванов
- ФИО
- Пушкарев Павел Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 347-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 15.01.1910
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 15.01.1910
- Возраст (лет)
- 40
- Номер брака по счёту
- 2
- Священнослужители
- Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1337
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Пушкарев Павел Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Мосина Фекла Михайлова, крестьянка (с. Любень, Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Булкин Иван Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Давыдов Евтихий Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Серегин Косма Алексеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Халимонов Мирон Савельев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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