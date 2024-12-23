Лазарев Дмитрий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазарев Дмитрий Никитин

Лазарев Дмитрий Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Лазарев Дмитрий Никитин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
345-б
Роль персоны
Жених
Дата события
13.11.1909
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
13.11.1909
Возраст (лет)
23
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Исполняющий должность псаломщика Иван Никольский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1331
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Лазарев Дмитрий Никитин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Маланьина Параскева Афанасиева, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Воробьев Иван Семенов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Жуков Максим Феодоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Маланьин Петр Николаев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Прасолов Абрам Ерофеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.