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Горюнов Семен Иларионов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Горюнов Семен Иларионов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
343-б
Роль персоны
Жених
Дата события
10.07.1909
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.07.1909
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1331
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Горюнов Семен Иларионов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Швегркова Феодосия Прокопиева, крестьянка (с. Любень, Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Дорхов Петр Никифоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Кирюшкин Владимир Егоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Кусков Козьма Григорьев, крестьянин (с. Любень, Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель невесты - Павлов Василий Федотов, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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