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Баринов Филипп Феопемптов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Баринов Филипп Феопемптов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
342-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
05.07.1909
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
05.07.1909
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1331
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Капустников Иван Тимофеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Савкина Елена Максимова, крестьянка вдова (д. Исаково, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Платонов Иван Михайлов, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Царьков Максим Савельев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Баринов Филипп Феопемптов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Царьков Мирон Савельев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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